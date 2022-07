Minister geeft directeuren meer tijd

Directeuren van overheids-nv’s krijgen meer tijd om informatie over hun salaris te geven. Dat heeft minister van Financiën, Javier Silvania, woensdag bekend gemaakt. Curaçao is bezig met een heroverweging van de berekening topinkomens, dat betekent dat zal worden bepaald in hoeverre hoge salarissen kunnen worden verlaagd. Silvania heeft directeuren met topinkomens gevraagd alle relevante informatie over hun salaris en bijbehorende bonussen en regelingen te overhandigen voor uiterlijk 26 juli. De directies van verschillende bedrijven zoals ADC, Aqualectra, CPA, Curinde en Curoil hebben op 25 juli om uitstel gevraagd. Silvania wil nu voor 5 augustus alle benodigde informatie hebben. Daarna zal volgens hem een beslissing over de aanpassing van de salarissen worden genomen.