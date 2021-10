Minister GMN geeft opdracht tot uitbetalen voorschot CMC

Minister van GMN Dorothy Pietersz-Janga heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht gegeven het CMC een voorschot van 5,3 miljoen uit te betalen. Daardoor kan de electieve zorg weer worden hervat. Zo maakte minister van Financiën Javier Silvania gisteren bekend via Facebook. In het Antilliaans Dagblad zegt het bestuur van het CMC in een reactie dat er nog op een formeel bericht daarover wordt gewacht.