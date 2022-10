Justitieminister Shalten Hato (MFK) is voor werkbezoek in India. Hij woont daar met een delegatie een internationaal congres bij van Interpol. Ruim 190 landen komen in New Delhi bijeen voor het congres dat tot en met 21 oktober duurt. Er staan verschillende thema’s op de agenda, waaronder de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.