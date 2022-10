MINISTER HOEKSTRA BEZOEKT CARIBISCHE LANDEN

Minister Hoekstra brengt van 24 tot en met 26 oktober een bezoek aan St. Maarten, Curaçao en Aruba. De minister van Buitenlandse Zaken komt om met de premiers en gouverneurs van de Landen te spreken over geopolitieke ontwikkelingen in Europa en op het Westelijk Halfrond. Daarnaast zal hij op Curaçao het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen voorzitten. Tijdens dit jaarlijkse overleg geven de landen gezamenlijk invulling aan buitenlandse betrekkingen. De bewindslieden zullen onder meer de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor het Caribische gebied en de relaties met Venezuela bespreken.