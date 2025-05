Minister kan vragen over vuurwapenproblematiek op Curaçao niet op tijd beantwoorden

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid David van Weel heeft aangegeven aan twee Tweedekamerleden dat het hem niet is gelukt om de vragen op tijd te beantwoorden die zij hebben gesteld over de problematiek rond vuurwapens op Curaçao. De twee Kamerleden van de partij GroenLinks-PvdA, Raoul White en Songül Mutluer, hadden via de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties meerdere vragen gericht aan de minister van Justitie over de problematische situatie met vuurwapens op Curaçao. Zo wilden ze meer duidelijkheid over de aanpak van illegale vuurwapens op Curaçao, preventie en jeugdige arrestaties.

De minister laat weten dat er nader overleg nodig is voordat hij de vragen kan beantwoorden.