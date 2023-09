Minister Martina tikt Silvania op de vingers

Silvania is vorige week overhaast te werk gegaan. De bevorderingen bij de douane zijn niet gegaan volgens de procedure. Ook de benoemingen bij de Landsontvanger zijn niet volgens het boekje gegaan. Daar heeft de minister van BPD, Kid Martina, Silvania op gewezen. Sommige verzoeken waren onvolledig en onjuist ingediend. Ook wijst de minister hem erop dat het vooraf publiceren van namen not done is. Het schendt het recht op gegevensbescherming van individuen. Volgens Martina hecht zijn ministerie groot belang aan transparantie en integriteit bij personeelsbenoemingen.