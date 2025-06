Minister ‘niet betrokken bij bestelling ambulances’

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Javier Silvania heeft gisteren in een persbericht laten weten dat hij niet verantwoordelijk is voor de problemen met de nieuwe ambulances. Hij is geen partij bij de aanschaf, zo stelt hij. Volgens Silvania bepaalt de minister niet welke leverancier wordt gekozen en ook is hij niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanbestedingstraject. Op sociale media wordt veel kritiek geleverd op het feit dat één van de nieuwe ambulances te hoog is om de Eerste Hulp van het CMC binnen te rijden.

De minister legt in het persbericht uit: “De ambulancezorg op Curaçao wordt uitgevoerd door de FKAK. Deze stichting is een zelfstandige entiteit met een eigen directeur, organisatiestructuur en Raad van Commissarissen. (..) Wanneer er zorgen zijn over de kwaliteit of geschiktheid van de aangeschafte ambulances, dienen de medewerkers van FKAK deze signalen in eerste instantie te bespreken met de directeur.” Werknemers en eventueel de vakbond behoren zich ook tot de directie te wenden.