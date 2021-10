Minister noemt 100.000 gevaccineerden perfect

Het behalen van 100.000 vaccinaties is ‘gewoon perfect’. Die uitspraak deed minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN bij nieuwssite NU.cw. “Het lijkt erop dat we langzamerhand ons doel gaan bereiken om zo dicht mogelijk bij een vaccinatiegraad van negentig procent te komen”, aldus Pietersz-Janga. De minister zorgde onlangs voor veel onrust onder medici nadat zij tijdens een interview aangaf niet negatief te staan tegenover het gebruik van Ivermectine tegen Covid-19. Daarnaast gaf Pietersz-Janga mensen die niet gevaccineerd zijn het advies om er een gezonde levensstijl op na te houden, in plaats van voor een vaccinatie te pleiten. Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft zich gedistantieerd van de uitspraken van de minister. Volgens de premier zullen verdere updates over de coronasituatie in het vervolg door hem worden meegedeeld.