Minister Ollongren eert George Maduro

Minister van Defensie Ollongren heeft het naambord van de Forward Operating Base op Wacao onthuld. Dat meldt Defensie. De vooruitgeschoven post op het militaire oefenterrein in Curaçao is vernoemd naar de oorlogs- en verzetsheld George Maduro. De Curaçaose-Nederlandse oorlogsheld gaf zijn leven in de Tweede Wereldoorlog. In het bijzijn van de nabestaanden van de verzetsheld en de premier en gouverneur van Curaçao, werd de officiële naam onthuld door Ollongren. Dit is niet de eerste keer dat defensie oorlogshelden eert. Het oefendorp in Wacao is vernoemd naar oorlogsheld Rudy Dovale. De trainingsfaciliteit Camp Dovale is sinds november 2019 in gebruik.