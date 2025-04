Minister-president Schoof bezoekt Caribisch deel van het Koninkrijk

De Nederlandse minister-president Dick Schoof brengt van 9 tot en met 14 mei een bezoek aan Bonaire, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het kennismakingsbezoek staat met name in het teken van het Koninkrijk in een veranderende wereld. Dat is vandaag bekend gemaakt. Zijn bezoek begint op Bonaire. Op 11 mei bezoekt Schoof Curaçao. Hier krijgt hij een rondleiding op de marinebasis en heeft ontmoetingen met de gouverneur, de premier en leden van de Staten.

Op Bonaire verdiept de minister-president zich in de historie en de natuur waarna hij diverse gesprekken voert op het eiland. Op 10 mei bezoekt hij op Aruba een lokale onderneming, het Horacio Oduber ziekenhuis en het Korrektie Instituut Aruba. Op 12 mei laat hij zich op Sint Maarten informeren over de thema’s economische ontwikkeling, wederopbouw en goed bestuur. Op 13 mei staan de bezoeken aan Saba en Sint Eustatius op het programma.