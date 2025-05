Minister-president Schoof bezoekt Marinebasis Parera op Curaçao 

De Nederlandse minister-president Dick Schoof bracht gisteren een werkbezoek aan de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, commandeur Walter Hansen. Op Marinebasis Parera op Curaçao kreeg Schoof een briefing over de taken en verantwoordelijkheden van Defensie en de Kustwacht in het Caribisch gebied. Hij werd daarbij geïnformeerd over de militaire aanwezigheid, operaties en samenwerkingen met veiligheidspartners. De nadruk lag op de toegenomen geopolitieke spanningen in de Caribische regio.

Tijdens het gesprek kwamen ook actuele thema’s aan bod, zoals de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, humanitaire hulpverlening en de rol van Defensie bij het verlenen van bijstand wanneer landen in het Caribisch gebied daarom vragen. Na de briefing maakten minister-president Schoof en commandeur Hansen een korte vaartocht aan boord van een Metal Shark van de Kustwacht Caribisch Gebied. Aansluitend vond op Marinebasis Parera een persconferentie plaats, waarin de minister-president benadrukte hoe belangrijk het is dat de buitengrenzen van het Koninkrijk goed bewaakt worden. Juist in deze tijden van geopolitieke onrust.