Minister Silvania eert Amerigo Thodé in nieuw woonproject

Minister Javier Silvania gaat de eind 2023 overleden MFK-politicus Amerigo Thodé eren in een nieuw bouwproject. Woensdagmiddag worden met verschillende aannemers contracten ondertekend voor de bouw van een nieuwe wooncomplex. Kas Amerigo Thodé zal daarin huisvesting bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Die kunnen gaan wonen in een veilige en begeleide woonomgeving.

Amerigo Constantino Maria Thodé (Amsterdam, 27 juli 1950 – Willemstad, 14 december 2023) was namens de partij Movementu Futuro Kòrsou lid van de Staten van Curaçao en was tevens fractievoorzitter. Hij was in 2012 en in 2017 voor enige tijd Statenvoorzitter.