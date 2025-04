Minister Silvania ondertekent belastingverdrag met Cyprus

Minister Javier Silvania heeft deze week een belastingverdrag met Cyprus ondertekend. Daarmee zet Curaçao een nieuwe stap in de uitbreiding van het belastingverdragennetwerk. Het nieuwste verdrag werd tijdens een ceremonie in het Ambassadegebouw van Cyprus in Washington ondertekend door de minister van Financiën, Silvania, en de Cypriotische ambassadeur. Het verdrag gaat in als het in zowel het Koninkrijk als in Cyprus is geratificeerd.

Voor de ratificatieprocedure werkt Curaçao nauw samen met Dienst Buitenlandse Betrekkingen (Curaçao) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling Verdragen) in Den Haag. Naast Cyprus heeft Curaçao met nog drie landen een belastingverdrag afgesloten, namelijk Suriname, San Marino en Malta, waarvan het laatstgenoemde per 1 januari 2025 van kracht is geworden.