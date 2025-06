Minister Silvania: Twee nieuwe tandartsbussen op komst

Minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur, heeft een contract ondertekend met een Braziliaanse busfabrikant voor de levering van twee nieuwe tandartsbussen voor Curaçao. Deze uitbreiding vormt een nieuwe stap in de modernisering van het tandheelkundige programma “Pendiente di bo Djente”, aldus Silvania. Momenteel rijdt er één tandartsbus op het eiland. Binnenkort zullen daar twee moderne exemplaren aan worden toegevoegd. Hiermee blijft volgens Silvania het ministerie op

duurzame wijze investeren in de mondgezondheid van de bevolking.

Het programma “Pendiente di bo Djente” richt zich op het verbeteren van de

tandheelkundige zorg op Curaçao, met nadruk op duurzaamheid en toegankelijkheid. De

focus ligt op preventieve en curatieve zorg voor schoolkinderen, wijkbewoners en ouderen in zorginstellingen, voor wie reguliere toegang tot tandheelkunde vaak beperkt is. Het programma draagt bij aan een gezondere samenleving en vergroot daarnaast het bewustzijn over mondhygiëne.

Na een openbare aanbestedingsprocedure is het Braziliaanse bedrijf Marcopolo geselecteerd als leverancier van de nieuwe bussen. Het ABC Busbedrijf Curaçao werkt al jaren succesvol met bussen van dit merk, die ook in het openbaar vervoer op Curaçao worden gebruikt. Voor de energievoorziening zal Dynaf opnieuw duurzame batterijsystemen installeren, zoals ook in de huidige bus is gebeurd. Dit garandeert een betrouwbare, milieuvriendelijke dienstverlening. Volgens de planning arriveren de nieuwe tandartsbussen begin 2026 op Curaçao.