Minister Silvania wil grote besparing op operationele kosten SVB

Minister van Financiën Javier Silvania heeft felle kritiek op de Sociale Verzekeringsbank. In een reeks berichten op zijn Facebookpagina eist de minister een besparing van maar liefst 23% op de operationele kosten van de verzekeraar. Zo is volgens de minister overeengekomen tijdens de Raad van Ministers. Ook is besloten dat de Soab een audit moet verrichten bij SVB. Op basis daarvan zullen aanvullende bezuinigingen plaatsvinden, aldus de bewindsman. In één van zijn Facebookberichten schrijft Silvania dat hij 8.000 gulden per maand verdient, terwijl de directeur van SVB 100.000 gulden per maand. Hij vindt het niet eerlijk dat de SVB overweegt om geen kerstbonus uit te betalen.