Minister van Economie wil schakels wegnemen voor prijsdaling

Minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje wil schakels wegnemen in de prijsopbouw van producten. Daarmee moet er een prijsdaling in werking treden. Dat zei de minister in antwoord op statenvragen. De minister breidde het basismandje onlangs uit van 23 producten naar 50. Aan die producten zit een maximumprijs vast. Maar er is meer nodig zegt de minister. Ook denkt Cijntje aan bewustwordingscampagnes voor consumenten om te kiezen voor alternatieve producten.