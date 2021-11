In een loods in Helmond knapt stichting Sports for Children al jaren afgedankte gymtoestellen van scholen op. Minister van Heydoorn is daar afgelopen week op bezoek geweest en was erg onder de indruk van het werk van de stichting. De opgeknapte toestellen komen namelijk ook op Curaçao terecht en krijgen hier een tweede leven. Stichting Miss IQ zorgt uiteindelijk voor de verscheping naar het Caribisch gebied.