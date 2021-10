Minister van Heydoorn ontvangt eerste medaille KLM Curaçao Marathon

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en sport, Sithree van Heydoorn, heeft de eerste KLM Curaçao Marathon medaille in ontvangst genomen. Heydoorn ontving die als dank voor de steun en steun van de deelnemers, partners en vrijwilligers van het evenement. Milly Pandt, deelneemster vanaf de eerste editie in 2014 en Kees van Muiswinkel zijn rennend aangekomen bij het ministerie voor de overhandiging. De Minister zei in zijn dankwoord dat hij waarschijnlijk ook zal meedoen aan de vijf kilometer of de tien kilometer.