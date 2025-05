Minister van Justitie Sint Maarten: Situatie in gevangenis is weer onder controle

De minister van Justitie van Sint Maarten, Nathalie Tackling, heeft woensdagavond laten weten dat de situatie in de Point Blanche gevangenis weer onder controle is. Gisteren rond vijf uur ’s middags stond een deel van de gevangenis in brand. De brand werd groot en er kwam dikke zwarte rook uit het instituut. De weg die naar de gevangenis leidt, moest daardoor worden afgesloten. Brandweer, ambulance, politie, VKS en Marechaussee, gingen allemaal naar de gevangenis. Tegen zes uur in de avond was de orde en veiligheid van alle gevangenen hersteld.

Minister Tackling bracht zelf een bezoek aan de gevangenis om op de hoogte te blijven van wat er precies was gebeurd. Ze verklaarde dat drie gevangenen lichte brandwonden hadden opgelopen en in de gevangenis zelf behandeld zijn. Daarnaast heeft de minister militaire bijstand aangevraagd om de veiligheid en orde in de gevangenis te garanderen. Ze benadrukte dat de veiligheid van het publiek, het gevangenispersoneel en de gedetineerden de hoogste prioriteit heeft.