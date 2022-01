Minister van onderwijs verbiedt statenlid toegang tot school

Minister van Heijdoorn van Onderwijs heeft PAR-statenlid Steven Croes verboden om een de Brionschool te bezoeken. Tijdens rellen tegen de coronamaatregelen in 2020 raakte het gebouw beschadigd door brand. Croes die enige tijd ook minister van Onderwijs was wilde de bouwwerkzaamheden van de school bekijken. Hij had een afspraak met de schoolleiding, maar minister van Onderwijs stak daar tot twee keer toe een stokje voor. Volgens de minister moet het schoolbestuur eerst akkoord geven en moet er rekening gehouden worden met de privacy van de scholieren. Zo’n bezoek zou ook de lessen verstoren.