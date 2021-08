Minister van Volksgezondheid: vaccineren werkt

Het is bewezen dat je door niet te vaccineren eerder in het ziekenhuis belandt. Dat is ondertussen wel duidelijk als je naar de opnamen in het CMC kijkt. Dat zei minister van Volksgezondheid Dorothy Pietersz-Janga in het actualiteitenprogramma Den Konteksto. De minister benadrukte dat ze achter het beleid staat zoals ze eerder heeft aangegeven. Ook besprak Pietersz-Janga haar zorgen over het gebrek aan financiële middelen om de huidige besmettingsgolf te kunnen aanpakken. Haar ministerie is daarover in gesprek met het ministerie van Financiën.