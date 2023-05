Minister Weerwind bezoekt SDKK

Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, was vorige week op Curaçao. Hij bezocht onder andere de SDKK-gevangenis. Daar maakte hij kennis met het managementteam en kreeg hij een beeld van de gevangenis. Onlangs klopte Justitieminister Hato aan bij Nederland voor de bouw van een nieuwe gevangenis. De huidige voldoet niet aan internationale standaarden. De infrastructuur is verouderd, ook kan de beveiliging beter. Verder is gesproken over het resocialisatieprogramma.

Weerwind bezocht ook het Nationaal Archief en Landhuis Knip. Hier leerde hij over de zware realiteit van het leven van tot slaaf gemaakte mensen. Vanaf januari 2024 stelt Weerwind een jaar lang een regeling open zodat nazaten van tot slaaf gemaakten kosteloos hun naam kunnen wijzigen.