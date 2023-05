Minister Weerwind op Curaçao

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming komt vandaag aan op Curaçao. De Nederlandse bewindsman brengt tot en met 27 mei een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Het bezoek is vooral een kennismaking. Ook gaat hij in gesprek over het slavernijverleden. Op Curaçao gaat de minister in gesprek met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook bezoekt hij het Nationaal Archief, Bándabou en de rechtenfaculteit van de UoC. Uiteraard spreekt hij Justitieminister Shalten Hato en neemt hij een kijkje bij de SDKK-gevangenis. Weerwind begon zijn reis op 21 mei op Bonaire en ging vervolgens door naar Aruba. Curaçao is het laatste eiland dat hij bezoekt.