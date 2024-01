Het Team Toezicht en Handhaving van VVRP heeft in samenwerking met de politie een grote actie op touw gezet tegen illegale bezetting en bouw op een terrein in Brakkeput. Verschillende objecten zijn in beslag genomen en er is iemand gearresteerd. De autoriteiten constateerden dat het terrein illegaal bezet werd en dat er zonder vergunning bouwwerkzaamheden plaatsvonden. Ook ontdekte men dat er illegaal electra werd afgetapt.