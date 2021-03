Ministerie moet schadevergoeding betalen

Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is door de rechter veroordeeld tot het betalen van bijna 60.000 gulden aan schadevergoeding aan een adviesbureau. In 2016 had toenmalig minister van SOAW, Ruthmilda Larmonie-Cecila, een consultancyopdracht getekend, waartoe ze niet bevoegd was. Volgens de rechter vertrouwde het adviesbureau er bijna vijf jaar geleden op dat de minister gemachtigd was een overeenkomst met het bureau te ondertekenen. Toen echter bleek dat het bureau niet werden betaald voor het geleverde advies, stapten ze vorig jaar maart naar de rechter. Larmonie-Cecilia was minister van SOAW voor Pueblo Soberano, ze is nu leider van de PNP.