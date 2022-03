Ministerie van Financiën pakt illegale vakantieverhuur aan

Minister van Financiën, Javier Silvania, zal volgend jaar extra mankracht aantrekken om illegale vakantieverhuur aan te pakken. Dit zei hij in een gesprek met belangenorganisatie Casha. Deze organisatie komt op voor de belangen van kleine bedrijven in het toerisme. Volgens Casha dragen steeds meer duikscholen, vakantieverblijven, autoverhuurbedrijven, taxi- en tourbedrijven niet bij aan de staatskas. De belastingdienst is op de hoogte van deze illegale praktijken. Om de afdracht van de omzetbelasting te verhogen wil de belastingdienst samenwerken met diverse boekingssites, zoals Airbnb, Booking.com en Tripadvisor. Casha vindt dat het speelveld gelijk moet zijn voor iedereen. Daarom juicht de belangenorganisatie het strengere toezicht toe.

Per 1 januari 2016 is de logeerbelasting vervangen door de reguliere omzetbelasting. Vanaf dat moment wordt de logeerbelasting niet langer geïnd, maar wordt de prijs voor verhuur verhoogd met de omzetbelasting. Vanaf 1 januari 2016 wordt er enkel een omzetbelasting van 7 procent geheven op korte verblijven in hotels, privé-appartementen, villa’s en time share opties. Waar de logeerbelasting Curaçao door het toeristenbureau CTB geïnd werd, wordt de omzetbelasting nu verwerkt door de belastingdienst.