Ministerie van Financiën schiet geld voor aan CMC

Het ministerie van Financiën schiet 4,1 miljoen gulden voor aan het Curaçao Medical Center. Het ziekenhuis moet dat bedrag van de SVB ontvangen, maar dat laat nog even op zich wachten. Het geld is momenteel belegd en komt over een paar weken vrij. Om de zorg te garanderen tot aan de jaarwisseling heeft het ziekenhuis het geld nog deze week nodig. Het ministerie zal het voorgeschoten bedrag verrekenen met de landsbijdrage van de SVB van januari en februari.