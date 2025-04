Ministerie van SOAW lanceert financiële krant

Het ministerie van SOAW en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, NIBUD, werken samen om het financiële welzijn van de inwoners van Curaçao te versterken. Hiervoor is deze week een financiële krant op de markt gebracht. De organisaties willen hiermee bijdragen aan het verminderen van financiële stress en geldproblemen op Curaçao. In de krant wordt onder meer informatie gegeven over schuldenpreventie, maar er staan ook praktische tips in en strategieën voor budgetbeheer.

De minister van SOAW, Dayanara Chin-A-Lien-Roozendal, prijst dit initiatief en moedigt iedereen aan om de krant te lezen en de inhoud in de praktijk te brengen. Jurenne Hooi van de Commissie Geldbeheer: “Het doel is om het financiële welzijn van onze bevolking te stimuleren.” De krant is beschikbaar via sociale media, zoals de Facebookpagina van SOAW, bij de verschillende Sector- en Wijkhuizen van SOAW, en later ook in de wachtruimtes van artsen.