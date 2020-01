Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor Coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid houdt de ontwikkeling van het zogenaamde Coronavirus nauwlettend in de gaten. Momenteel is er nog veel onduidelijk over het virus en is er ook geen sprake van besmettingen buiten Azië. Meer dan 500 mensen in China zijn inmiddels besmet. Het virus wordt via de adem overgebracht. Het ministerie raadt iedereen aan bij niezen en hoesten de mond en neus bedekt te houden en vaker dan normaal de handen te wassen.