Ministerie waarschuwt voor Omicron

Op Curaçao zijn afgelopen week drie Covid-patiënten overleden. Dat heeft het ministerie van Gezondheid maandag bekend gemaakt. Het is lang geleden dat er zoveel Covid-slachtoffers in één week vielen. Eén persoon overleed thuis, twee patiënten overleden in het ziekenhuis. Momenteel liggen er vier Covid-patiënten in het ziekenhuis. Volgens het ministerie moet de Curaçaose bevolking weer meer alert zijn op het voorkomen van Covid-besmettingen. Momenteel waardt de Omicron-variant rond en dat is een variant die enorm besmettelijk is, aldus het ministerie van Gezondheid.

