Ministerraad stemt in met oprichting van stichting voor rechtshulp en aanpak van discriminatie in Caribisch Nederland

DJ Boogieman

Boogie Nights!

Generaties groeiden op met de muziek van DJ Boogieman op de dansvloer. Willy ‘Junny’ Harms, zoals de DJ echt heet, is sinds de jaren 80 achter de draaitafels te vinden, altijd op de drukstbezochte plaatsen. Zo draaide hij in The Pub in Salinja en bracht hij jarenlang Wet & Wild Beachclub op zondag avond aan het dansen. Tegenwoordig is Boogieman vooral te vinden op privé feesten, draait hij af en toe als onderdeel van het ‘Retro DJ Team’ en maakt hij een wekelijkse mix voor Paradise FM. Boogie Nights is powered by Roast Cannibal Rumshop.