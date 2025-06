Minstens 10 doden bij aardverschuiving in Colombia nabij Medellín

Een aardverschuiving als gevolg van zware regenval heeft dinsdag minstens tien mensen het leven gekost en acht anderen verwond nabij de Colombiaanse stad Medellín, zo meldden overheidsfunctionarissen. Lokale bewoners werden gewaarschuwd om het gebied in de gemeente Bello te evacueren, dat nog steeds kwetsbaar is voor aardverschuivingen. Volgens mediaberichten zijn er nog minstens 15 mensen vermist na de tragedie, die werd veroorzaakt door overstromingen in een ravijn. Vorige maand kwamen bij een aardverschuiving in een andere buitenwijk van Medellín, Sabaneta, nog minstens vijf mensen om het leven.

Beelden die door lokale media zijn gedeeld tonen huizen die onder een aardmassa zijn bedolven op een berg aan de rand van Colombia’s op een na grootste stad. Een foto gedeeld door de rampenbestrijdingsdienst van Medellín laat een auto en een met modder bedekte straat zien. Andere gebruikers van X deelden foto’s en video’s van ondergelopen straten in Bello. Antioquia, gelegen in de westelijke Colombiaanse Andes, wordt tijdens het regenseizoen vaak getroffen door aardverschuivingen.