Miss Curaçao covid positief

Gabriela dos Santos is positief getest voor covid. De miss Curaçao is in de VS voor de Miss Universe verkiezing. Bij haar aankomst in New Orleans is ze getest op het virus. Zolang ze in quarantaine is, kan ze niet meedoen aan de voorbereidingen. De organisatie verwacht dat de besmetting haar deelname niet in de weg zit. De finale van de schoonheidsverkiezing is op 14 januari. Zodra ze negatief test, stort ze zich weer op de competitie. Ook de kandidaten van Brazilië, Dominicaanse Republiek en Honduras zijn besmet met corona.