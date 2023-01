Niets staat Miss Curaçao in de weg om zaterdag deel te nemen aan de Miss Universe verkiezing. Gabriela dos Santos is negatief getest op covid. Daardoor is ze niet meer in quarantaine en kan ze volop meedoen aan de voorbereidingen. De Curaçaose schoonheid gooit hoge ogen op online fora. Volgens bookmakers zou ze de volgende Miss Universe kunnen zijn. Dit jaar is de verkiezing in New Orleans.