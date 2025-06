Camille Sabina Thomas gekroond tot Miss Universe Curaçao 2026

De 26-jarige Camille Sabina Thomas is zaterdagavond gekroond tot Miss Universe Curaçao 2025. Tijdens de verkiezing in Sandals Resort kreeg de kroon overhandigd van de wereldwijde Miss Universe 2024, de Deense Victoria Kjaer-Theilvig. Camille Thomas vertegenwoordigt Curaçao op 21 november tijdens de wereldwijde Miss Universe verkiezing in Thailand. Samiah Booi (26) werd tweede, Gillian Bentoera (27) eindigde op de derde plek. De verkiezing vond plaats in Sandals Royal Resort op Santa Barbara.

De verkiezing werd live uitgezonden op TV Direct. Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universe 2024, is sinds vorige week op bezoek op Curaçao. Het eiland is haar eerste bestemming in het Caribisch gebied tijdens haar wereldtour. Deze reis wordt georganiseerd door de Miss Universe Organization.