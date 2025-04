Miss Universe Netherlands Dutch Caribbean 2025 maakt haar eerste winnares bekend

In de Nederlandse gemeente Veenendaal vond dit weekend de eerste editie plaats van Miss Universe Netherlands Dutch Caribbean.

Deze verkiezing is een nieuw initiatief van Miss Universe Netherlands en is speciaal voor dames van de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk, die in Nederland wonen. Met deze competitie kunnen zij Nederland vertegenwoordigen, maar ook hun eiland van herkomst. In totaal presenteerden acht kandidates zich tijdens een show vol Caribische elementen. De hoofdtitel ging naar Shashinduska Nazir, die zal deelnemen aan de Miss Universe Netherlands verkiezing op 5 juli.

De dame die die avond gekroond wordt tot Miss Universe Netherlands, zal Nederland vertegenwoordigen op de internationale Miss Universe-verkiezing van 2025 in Thailand. De titel van eerste runner-up ging naar Nadien Philips, tweede runner-up was Nadine van der Graaf, en de derde runner-up werd Chanice Janssens.