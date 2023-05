Misstanden binnen Nos Welita

Bejaardentehuis Nos Welita heeft een instructie gekregen van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Op organisatorisch vlak valt er veel te verbeteren. Zo is er geen duidelijke scheiding tussen het bestuur en de directie van Nos Welita. Het bestuur moet meer op afstand staan en zich uitsluitend bezighouden met toezicht op de directie. Verder is de verlichting in de slaapkamers en de keuken onvoldoende. Ook moet de schoonmaak van het bejaardentehuis beter. De Inspectie heeft ook kritiek op de uniformen van het personeel en constateerde defecte meubels en bedden in het tehuis. Een apart onderzoek naar de financiën van de instelling volgt de komende weken.