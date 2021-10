‘Misverstand’ weerhoudt MEO van maatregelen bij baseballfinale

Een MEO controle gisteravond tijdens de grote baseball finale in het Tio Daou Ballpark heeft de gemoederen vandaag flink bezig gehouden. Een barmedewerker had geen QR-code bij zich, waarop maatregelen dreigden. De barmanager belde daarop rechtstreeks met MEO-minister Ruisandro Cijntje. Die instrueerde z’n ambtenaar in het stadion dat een vaccinatieboekje van de medewerker ook voldoende was. Hoofdinspecteur Ronnie Cornelis benadrukte vandaag dat dat niet klopt. De QR-code is het enige geldige bewijs, om fraude te voorkomen. De inspectie besloot gisteravond naar eigen zeggen eerst het onderlinge misverstand met de minister uit te praten, dus hebben ze geen verdere maatregelen genomen. Elders op het eiland werden wel mensen naar huis gestuurd die geen QR-code hadden. De finale werd trouwens gewonnen door de Wild Cats. Ze versloegen de Scorpions met 4-3.