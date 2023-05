MLB’ers tonen Curaçao op haar best

Honkbalprofs Andruw Jones, Jurickson Profar, Jonathan Schoop en Didi Gregorius promoten Curaçao in een nieuwe video van CTB. De vier bekende Curaçaoënaars laten de mooiste attracties van het eiland zien. De video begint met de vier sporters om een dominotafel waarna elk van hen vertelt wat zij een toerist zeker zouden aanraden. Op deze manier wil het toeristenbureau Amerikanen uitnodigen om ons eiland te bezoeken. Naast bezoekers uit de VS richt het CTB zich ook op potentiële toeristen uit de regio en Latijns-Amerika. De strategie van het toeristenbureau is om Curaçao als toeristische bestemming te promoten door middel van sport.