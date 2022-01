De GGD is gestart met mobiele vaccinatieteams die aan huis komen. Bedlegerige mensen kunnen hierdoor makkelijk een vaccinatie of boostershot krijgen. De teams gaan ook de wijken in om mensen te informeren over het virus en het vaccinatieproces. Er komen informatiecentra in buurthuizen waar men ook gevaccineerd kan worden. Daarbij wordt ook een groter beroep gedaan op het communitygevoel en het gemeenschappelijk belang. De overheid hoopt hiermee met name de kwetsbare groepen van boven de 60 aan te spreken.