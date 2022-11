Mogelijk belastingverdrag met Malta

Op dit moment bestaat er geen verdrag tussen Curaçao en Malta om dubbele belasting te voorkomen. Tijdens het werkbezoek van minister Silvania aan Malta heeft hij daarover met de lokale regering gesproken. Er ligt een concept verdrag op tafel dat toe is aan een update. Beide landen willen een MoU opstellen voor het uitwisselen van informatie. Met de ambassadeur van Nederland is afgesproken dat de landen samen zullen nagaan wat de redenen van Nederland zijn om het belastingverdrag niet te ratificeren. Verder zal de Maltese minister van Buitenlandse Zaken nagaan wat de mogelijkheden zijn tot het sluiten van een MoU ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme alsmede de uitwisseling van informatie. Dat schrijft de minister van Financiën in zijn reisverslag over zijn werkbezoek aan Malta.

Silvania was daar van 13 tot en met 18 november voor de SiGMA conferentie. SiGMA, is ’s werelds belangrijkste hub voor alles wat met de iGaming-industrie te maken heeft, zoals regelgeving, verantwoord gokken en marketing in verband met de sector. Het werkbezoek had tot doel te komen tot een betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen Curaçao en Malta met betrekking tot anti-witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Bovendien is van deze gelegenheid gebruikgemaakt om Curaçao op de internationale markt te promoten als een aantrekkelijke en gereguleerde jurisdictie voor online gaming. Ook is nagegaan in hoeverre er interesse is vanuit internationale ondernemingen om zich daadwerkelijk op Curaçao te vestigen.