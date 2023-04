Aruba en Curaçao hopen gas te winnen uit zee. Aruba voert momenteel gesprekken met het Spaanse energiebedrijf Repsol voor het zoeken naar gasvelden in zee. De Arubaanse regering wil Curaçao daarbij betrekken. De Spaanse oliegigant heeft al zo’n 200 miljoen dollar geïnvesteerd in onderzoek naar mogelijke gasproductie op Aruba. Ze vermoeden dat er gasvelden zijn in de wateren tussen Aruba en Curaçao.

