Mogelijk moordwapen Boechi gevonden

Het vermoedelijke wapen waarmee Boechi vorig jaar is vermoord is terecht. Gisteren nam de politie het mogelijke moordwapen in beslag bij een huiszoeking. Op het adres in de omgeving van Veeris zijn twee personen gearresteerd. Het gaat om een 44-jarige man en een 38-jarige vrouw. Justitie vermoedt dat zij iets te maken hebben met de moord op de rapper. Naast het wapen heeft de politie ook een magazijn met kogels en andere voorwerpen meegenomen die belangrijk zijn voor het onderzoek. Eerder pakte de politie twee verdachten op. Op 27 oktober wordt hun zaak voor de rechter behandeld onder de codenaam Hummer. De toedracht van de dodelijke schietpartij is nog onbekend. Een van verdachten verklaarde verrast te zijn toen er schoten werden gelost. Hij dacht dat het een roofoverval zou zijn.

