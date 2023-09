Mogelijk nieuwe partner voor Curaçaos Filmfestival

Het Curaçao International Film Festival Film gaat volgend jaar door. Van 10 tot en met 14 april zal weer een selectie te zien zijn van filmhuisfilms. Waarschijnlijk gaat het filmfestival samenwerken met Film by the Sea. Dat is een bekend filmfestival in Vlissingen. Organisator Fundashon Bon Intenshon heeft oriënterende gesprekken gevoerd. Filantroop Gregory Elias hoopt vooral dat het Zeeuwse festival voor filmmakers uit het Caribisch gebied een springplank is naar Nederland en de rest van Europa. De verwachting is dat volgend jaar april meer bekend wordt over hoe de samenwerking eruit gaat zien. Eerst had het filmfestival het IFFR als partner, maar die samenwerking is in de coronaperiode gestrand.