Mogelijk overlast door opbouw van Kaya Kaya

Vanaf zondag 18 augustus start de 7e editie van het meerdaagse festival Kaya Kaya. Dit weekend start de opbouw van het festivalterrein in Otrobanda. De organisatie laat weten dat dit kan betekenen dat er overlast is doordat spullen moeten worden uitgeladen, het verkeer langzamer moet rijden of dat er tijdelijke obstructie op stoepen is in de wijk. Kaya Kaya vraagt begrip hiervoor en biedt bij voorbaat excuses voor overlast op zaterdag en zondag.

Daarnaast doen ze een oproep om zo veel mogelijk mensen te mogen verwelkomen bij de workshops in Skol Urbano, bij de kunst in de Art Houses gedurende Art week, bij de Artwalkastry en natuurlijk bij het festival op 24 augustus en de ‘saka raton’ op 25 augustus. Voor meer informatie:www.kayakaya.org en sociale media .