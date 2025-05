Mogelijk ruimte voor slaapkamers in nieuwe Parlementsgebouw

De tijdelijke commissie voor het parlementsgebouw heeft opmerkingen van Statenleden ontvangen om na te denken over een ruimte in het nieuwe gebouw waar parlementariërs en medewerkers van de griffie tot rust kunnen komen. Dat heeft de voorzitter van de tijdelijke commissie gezegd, Juniel Carolina. De Extra schrijft er vandaag over. Volgens Carolina is het momenteel zo dat wanneer vergaderingen tot in de vroege ochtenduren duren, er soms in stoelen in achterkamers wordt geslapen. Dat is volgens hem onwenselijk. Daarom vindt hij het goed dat er wordt gedacht aan de bouw van slaapkamer.

Verder zei Carolina dat er in de plannen voor een nieuw gebouw ook rekening wordt gehouden met duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Deze week sprak het parlement over het rapport dat de tijdelijke commissie heeft uitgebracht over de mogelijke bouw van een nieuw parlementsgebouw.