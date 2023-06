Mogelijk tropische storm op komst

Een tropische depressie ontwikkelt zich momenteel in het midden van de Atlantische Oceaan en zou mogelijk dit weekend het Caribisch gebied kunnen bereiken, dat meldt de Meteorologische Dienst. De depressie vormt naar verwachting geen dreiging voor Curacao, Aruba en Bonaire. De Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius houden wel rekening met een tropische storm. De depressie krijgt de naam Bret als het zich ontwikkelt tot een tropische storm. Daarnaast is er nog een ander systeem onderweg. De komende dagen zal duidelijk worden of dit kan uitgroeien tot een tropische cycloon, aldus de Meteorologische dienst. Het is nog onduidelijk of dit systeem richting het Caribisch gebied beweegt of juist richting Amerika.