Mogelijk vanaf zomer 2026 proefboringen voor kust Aruba

Er zijn onlangs positieve stappen gezet in nader onderzoek naar mogelijke olie- en gasexploratie voor de kust van Aruba. Als de voorbereidende werkzaamheden volgens plan verlopen, kan de eerste proefboring al in het derde kwartaal van 2026 plaatsvinden, zo meldt de Extra vandaag. Dat hebben vertegenwoordigers van Amerikaanse bedrijf Armstrong Oil & Gas en haar dochteronderneming Andicuri Oil & Gas Exploration (AOGX) laten weten. AOGX heeft vorig jaar een productieovereenkomst ondertekend met de Arubaanse staatsoliemaatschappij CAP.

Tijdens een recent overleg in Oranjestad bespraken interim-minister van Energie Arthur Dowers, CAP en Armstrong de voortgang van het project, zo staat te lezen in de krant. Volgens CEO Bill Armstrong wordt binnen twaalf tot vijftien maanden beslist of en waar de eerste boring start. Voorafgaand aan elke activiteit wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd, in overleg met de bevolking en relevante partijen. Armstrong heeft volgens eigen zeggen een sterke staat van dienst in Alaska, waar het bedrijf betrokken was bij zo’n vijftig olie- en gasbronnen, op land en op zee. Die ervaring wil het nu inzetten voor Aruba.