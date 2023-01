Mogelijke claim Giusti

Premier Pisas is bang voor mogelijke schadeclaims. De groep van Luis Giusti is niet blij met het informatielek rondom de raffinaderij. De Venezolaans-Amerikaanse topman zou een schadeclaim kunnen indienen omdat vertrouwelijke documenten op straat zijn beland. Dat zei de premier gisteren in de Staten. Het parlement vergaderde over de falsificatie van financiële documenten die door Caribbean Petroleum Refinery zijn ingediend. Al heeft het bedrijf zich zelf niet schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Een investeerder had de papieren aangeleverd.