Mogelijke dependance Ocean Cleanup op Curaçao

Curaçao krijgt mogelijk een dependance van The Ocean Cleanup. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. De stichting van de Nederlander Boyan Slat haalt met speciaal daarvoor ontworpen apparatuur plastic uit zee. Het is de bedoeling dat de stichting vanuit Curaçao de Caribische zee schoon gaat maken. GMN-minister Pietersz-Janga heeft dit eind juni voorgesteld. Ze ontmoette Slat op de VN Oceanenconferentie in Portugal. Hij zou open staan voor het plan. Jaarlijks komt ruim 11 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Veel dieren hebben hier last van zoals koralen, zeeschildpadden en walvissen.